В Киеве водитель трамвая вызвал полицию из-за нарушений правил карантина

Об этом сообщает 44ua.

Так, киевский водитель трамвая отказался ехать дальше после того, как в его вагон зашли больше 10 пассажиров. Более того, большая часть киевлян были без масок, поэтому водитель вызвал полицию, ссылаясь на постановление Верховной Рады.

Инцидент произошел на улице Закревского, где после остановки одного трамвая, возникла пробка из 10 вагонов.

Патрульные (половина их была также без масок) запретили движение трамвая, пока не будут выполнены нормы перевозки во время усиленного карантина.

Полицейские уточнили, что водитель трамвая в данной ситуации поступил правильно.

Напомним, что в Киеве «герою парковки» на прохожей части во дворе многоэтажки сняли колеса. Известно, что инцидент случился на улице Курнатовского, 2б.

«Утро начинается не с кофе...», – подписали фото в сети.

В комментариях пользователи сети начали обсуждение столь коварного наказания героя парковки. Некоторые даже отметили, что киевляне решили так заработать на медицинские маски, которые сильно подорожали в аптеках.

«А где была в это время сигнализация ?!», «Сняли, чтобы купить маску», «Секретки надо ставить.», «А люди где были. Рядом дом.», «Ребят, я колеса не брал», «Сочувствую владельцу», «Подождите месяц, деньги у людей закончатся. Начнётся самое интересное», «Отсутствие колес утром на машинах и количество проституток на окружной всегда были самым точным показателем экономического состояния страны», «Ничего себе качели во дворе сделали», «прям по спорту разули», «главное вы заметили, какой инженерный подход! - кирпичи отцентровали и, сняв колеса с одной части авто, можно снимать с другой с помощью противовеса в виде напарника. Экономия кирпичей налицо!», «коронавирус опасен и для автомобилей», – отметили киевляне.

Напомним, врач раскрыла глаза на реальные объемы эпидемии в Киеве: "Реанимации наполняются и..."

Как сообщала Politeka, бунт начался под Киевом, люди вышли на рельсы: движения поездов перекрыто, кадры

Также Politeka писала, киевлянам показали строительство Большой окружной дороги в Киеве: "без рабочих и спецтехники"