В Киеве правоохранители задержали группу вооружённых злоумышленников, которые украли у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок

Об этом сообщила прокуратура столицы, сообщает Politeka.net.

Пострадавшие рассказали, что похищенные маски на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и решили их продать через знакомых. Во время встречи с покупателями, на место перегрузки в авто коробок с масками приехал автомобиль. Из него выбежала группа вооруженных мужчин в спецотдежде.

Представившись работниками СБУ и угрожая оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

Полиция спустя 5 дней задержала грабителей. Ими оказались киевляне в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют никакого отношения к правоохранительным органам.

По их словам, они пошли на преступление, чтобы перепродать дефицитные медицинские маски.

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«Не может быть. Это же те, что постоянно воровали на Индустриальной. Немного не получилось на этот раз, что взяли их за пятую точку работники полиции. Те, находясь на лестнице подземного перехода, всей своей брагой окружили женщину 1990 года рождения и вытащили у нее из кармана iPhone 6S», – рассказали подробности в сети.

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