У пропавшего парня есть тату на руке

В Киеве уже пять дней разыскивают без вести пропавшего парня

Без вести исчез 24-летний Алексей Кондратенко.

В последний раз его видели возле станции метро "Теремки" еще 29 февраля, когда он увиделся со своим другом.

После этого дня он не выходил ни разу на связь, телефон вне зоны. Родные просят оказать помощь в поисках.

Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: волосы светлые и короткие, среднего телосложения.

Особая примета: татуировки медведя и надпись на руке.

Был одет в куртку графитового цвета со светло-серыми вставками, темно-синие спортивные штаны, рюкзак светло-серого цвета и шапку черного цвета.

Родные просят видевших Алексея звонить в полицию по горячей линии 102.

Напомним, что в Киеве пропала без вести 17-летняя девушка. В Голосеевском районе пропала несовершеннолетняя Бурмистрова Наталья Романовна.

Она родилась 04 сентября 2002 года рождения, учится на I курсе ГУЗ «Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства».

2 марта около 16.00. она возвращалась в общежитие (Стельмаха, 5) и до сих пор не вернулась, на связь не выходит.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 184 см., Среднего телосложения, волосы темно-каштановые до плеч.

Также мы писали, что в Киеве строители во время работ проломили потолок соседям. На крыше дома на улице Антоновича, 17а надстроили над домом мансарду еще в 20-м веке, а над ней достроили еще один этаж. Во время работ строители пробили потолок соседям снизу, и те были вынуждены уехать на время судебных процессов.

На одном из видео, снятых из квартиры снизу, видно дыру в потолке, сквозь которую летят искры от сварочного аппарата. В доме также появились трещины.

Интересно, что это произошло недалеко от скандальной надстройки на улице Саксаганского. Комунальщики уже демонтируют ее.

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