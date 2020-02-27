В Киеве мужчина оскандалился с бесплатным проездом

Киевлянина в городском троллейбусе кондуктор поймала на безбилетном проезде. Чтобы не платить, он устроил целое шоу в салоне общественного транспорта. На место позвали сотрудников полиции. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Довольно странный конфликт произошел в троллейбусе 40: женщина кондуктор-контролер подошла к пассажиру, чтобы проверить у него наличие билета. Мужчина взамен попросил документы женщины. Она ему их предъявила и спросила снова о билете. Тогда мужчина достал мобильный телефон и начал проводить съемку всего процесса. Работнице Киевпастранс это не понравилось, и она начала забирать телефон из рук «оператора». Понятно, что это не понравилось мужчине и он отмахнулся от женщины», – рассказали в сети об инциденте.

Так, к месту конфликта подошли правоохранители, которые на тот момент ехали в салоне троллейбуса. Им объяснили ситуацию, сказали, что есть видеозапись, после чего они просто вышли из троллейбуса через две остановки, ничего не сделав.

В комментариях под видео киевляне в который раз самостоятельно разоблачили нарушителя. Оказалось, что мужчина – завсегдатай бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

«именно этот персонаж проезд не оплачивает ...у меня с ним тоже были конфликты...», – поделилась Ксения Вернигора, контролер в Киевпастранс.

Она рассказала, что именно этот мужчина постоянно ездит бесплатно, обосновывая это тем, что у него оплачено, когда на самом деле он не платил. Если начинаются разборки, он всегда достает телефон и начинает снимать кондуктора: «Говорит, оплачено. Когда его просишь предъявить талон или проездной, или документ, который даёт право на бесплатный проезд, начинается цирк со съёмкой. Документы он всегда просит предъявить», – рассказала работница Киевпастранс.

Доволі дивний конфлікт стався у тролейбусі #40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажира, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх пред‘явила і перепитала знову про квиток. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс / Kyivpastrans -у це не сподобалось і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалось чоловіку і він відмахнувся від жінки. До місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали у салоні громадського транспорту. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис і вони...просто вийшли з тролейбусу через дві зупинки, нічого не зробивши. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

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