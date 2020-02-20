Автомобиль очередного «героя парковки» измазали фекалиями в Киеве

Об этом сообщили в паблике «dtp.kiev.ua» в Facebook, пишет Politeka.net.

«Паркованца наказали, измазавши все авто фекалиями за неправильную парковку. Киев, Фрометевский спуск. Как Вам такое наказание?», – написали в сети.

Испачканный автомобиль стоит в Голосеевском районе Киева.

В сети начали обсуждать инцидент.

«Кстати, просто интересно, а "мститель" свое "оружие наказания" на месте произвел или с собой принес, типа дома "создал", а к машине в пакетике?», «В Киеве новый супергерой – Гавномаз», «Как по мне СУПЕР!», «Мне вот одно интересно. Почему все эти Аля правильные никогда не могут дождаться хозяина и сказать в лицо??? Судя по фото авто стоит возле дома. Чем, интересно, оно мешает?», «А точно парковка неправильная, а то по фото не понятно, стоит по над забором, выход вроде не перекрыл?», «Супер наказание», «Это к деньгам 😂», «Лучше б сожгли», «Хороший флешмоб», «Нарядненько», «Та он таким и приехал, нормально он там запаркован, никому не мешает», – написали в комментариях пользователи сети.

Напомним, что в Козине Киевской области неизвестные спалили авто президента ассоциации подводного спорта. В ночь на 20 февраля в Козине неизвестные подожгли автомобиль Ford, которым пользуется президент Федерации подводного спорта Украины.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причины и детали инцидента на данный момент еще устанавливаются.

Размер материальных убытков еще не подсчитан. Досудебное расследование начато по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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