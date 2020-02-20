Знаменитый вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский намерен судиться с поставщиками газа

Об этом Шовковский написал на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

Шовковский получил платежку за доставку газа в размере 706 гривен, при том, что в течении нескольких лет его квартира отключена от газоснабжения.

В 2016 году в доме, в котором проживает Шовковский, произошел взрыв.

«Платёжка за газ. 706.71 гривна Много это или мало – судить вам! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку. В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа. Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания КиевГаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше— уже и вспомнить то сложно) к нам тоже заявились с проверкой», – рассказал вратарь.

После чего он поделился подробностями результата проверки: ему сказали разбить, а газовую трубу достать. Стоимость ремонта в кухне и перепланировка выходила дороже, чем просто отключить газ.

«И меня от газа отключили!!! И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счётчик мною установленный, замер навсегда((( Но не замерло начисление за газ!!! по тарифу (без лічильника) Принципиально буду судиться!!!», – заявил он.

В комментариях киевляне начали обсуждать инцидент с счетами за газ.

«Нужно ставить проходимцев на место! Могу оказать помощь в определении размера морального вреда. Считаю, что нужно требовать его возмещения!», «у меня абсолютно такая же ситуация была в 2016- пришли из киевгаза - им что то не понравилось - отключили - поставил бойлер - НО сразу написал в киевгаз что больше не пользуюсь их услугами! - квитанции по нулям - НО теперь пришла платежка чтобы оплачивал за газовую трубу! -без газа! - ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ», «Наберу сегодня. Так быть не должно», «Какие они оригиналы, во всем ищут возможность мягко говоря ободрать человека!!!», – написали в сети.

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