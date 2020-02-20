В киевском аэропорту «Борисполь» было задержано несколько рейсов из-за того, что на взлетную полосу выбежал кролик

По данным пассажиров рейса Киев-Франкфурт, небольшая задержка в расписании самолетов произошла из-за кролика, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Depo.ua.

Инцидент произошел рано утром 20 февраля.

В течении непродолжительного времени рабочим аэропорта удалось справиться с этой ситуацией.

Напомним, что украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из китайского города Ухань, "застрял" в небе.

Отметим, что в четверг утром, 20 февраля, в Украину должен прибыть борт SkyUp с украинскими гражданами из Китая, охваченного эпидемией коронавируса. По состоянию на 8 часов, лайнер кружит над границей Днепропетровской и Харьковской областей, не имея возможности приземлиться.

Отмечается, что самолет пошел уже на шестой круг (позднее, по уточненным данным, стало известно, что лайнер сделал как минимум 35 кругов).

Напомним, что в Киеве на днях пьяный таксист протаранил забор. Об инциденте рассказала киевлянка Лариса Суворова в Facebook.

«Такси вызывали? Вот такое чудо, приехало ко мне в забор. От прохождения алкотеста отказался. Хорошо, что никого не убил. Водитель такси!!!! Ездит без прав!!!! Лишили за прошлое ДТП. Я шоке. Завтра протрезвеет и опять будет возить пассажиров!!!!», – рассказала киевлянка.

Суворова также опубликовала кадры ЧП. На фото видно, как авто с табличкой такси на крыше въехало в сетчатый забор и повалило его. Также на одном из кадров на земле лежит отвалившееся колесо. В комментариях киевляне начали активно обсуждать происшествие, а также осуждать горе-таксиста.

«Да контроля на алко и нарко у таксистов просто нет бывает, такие приезжают со стеклянными глазами, что диву даешься, ужас», «Как будет возить, без прав???», «Владислав Михайлович, как же так?», «странное тело. а зачем паспорт менял в 2015?», «- Эй, бабуля, как к центру села проехать? - Та уже так прямо и **рач через кухню, сынок))))», – обсуждают в сети ЧП с таксистом.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, уничтожены автомобили: кадры огненного ЧП

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