Метеорологи делают первые ставки на весну в Киеве

В Киеве впервые не было зимы. Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич, сообщает УНН.

"В связи с глобальными изменениями климата – в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое – в этом году. И поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы уже будем анализировать, когда точно можно сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда делалось ", – поделилась Донич.

Также она допускает, что весна в Киеве уже могла наступить.

"Вообще, метеорологическая весна – это период устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения. И поэтому, в принципе, мы проанализируем, и, может, она уже и наступила. То есть, надо анализировать температуру, как она будет себя дальше вести. Еще март не начался, и если будут какие-то перепады – то заранее не можем сказать. Если март будет стабильно теплый - то весна уже, может, и сейчас наступила, но пока не можем так рано говорить ", – добавила Донич.

На последние две недели зимы метеорологи не прогнозируют похолодание. Будет только теплеть. Если в марте и будет похолодание и сильные заморозки, то это крайне негативно повлияет на растения.

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«На камеру видеонаблюдения попала видеозапись с попыткой вора угнать автомобиль марки Nissan. Надеемся, его найдут и объяснят, что так зарабатывать неправильно», – сообщили в сети.

«Из далека похоже стела протирает, перед дорогой, светло как Божим днём, страх потерян окончательно.», – начали обсуждать увиденное в сети киевляне.

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