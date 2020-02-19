На камеру попал грабитель, который пытался угнать авто прямо с парковки

Об этом сообщает паблик «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на улице Боголюбова, Софиевская Борщаговка.

«На камеру видеонаблюдения попала видеозапись с попыткой вора угнать автомобиль марки Nissan. Надеемся, его найдут и объяснят, что так зарабатывать неправильно», – сообщили в сети.

«Из далека похоже стела протирает, перед дорогой, светло как Божим днём, страх потерян окончательно.», – начали обсуждать увиденное в сети киевляне.

Напомним, что мы писали о том, что в Киеве задержали двух иностранцев, которые завладели автомобилем таксиста. Грабители избили таксиста и отобрали у него деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись с места преступления на этом же такси.

Авто пострадавшего таксиста неизвестные оставили в одном из дворов неподалеку от места преступления.

В Соломенское управление полиции в Киеве сообщили об инциденте на улице Борщаговской. Молодые мужчины избили таксиста, после чего завладели его автомобилем.

Правоохранители выяснили, что 46-летний пострадавший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. Во время избиения, таксисту сломали бедренную кость. После этого преступники сели в его авто и уехали.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Напомним, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять по прохожим. Инцидент случился на ул. Турчанинова в Белой Церкви Киевской области.

Обстоятельства дела выясняли следователи. Мужчину, подпадавшего под описание заявителя, задержали. У него был пистолет за поясом.

На камеру відеоспостереження потрапив відеозапис із спробою злодія викрасти автомобіль #Nissan. Сподіваємося, його знайдуть та пояснять, що так заробляти неправильно. Софіївська Борщагівка, вул Боголюбова Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 19. Februar 2020

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