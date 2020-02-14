На озере под Киевом ко льду примерзли лебеди
Птицы примерзли ко льду на водоеме в Володарском районе и не смогли взлететь. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области.
Несчастные птицы могли умереть от голода, если температура не поднялась бы в скором времени. Или бы разбились об лед, безуспешно пытаясь вырваться.
На место, в поселок Володарка, прибыли спасатели и обнаружили на водоеме двух лебедей, неподвижно сидевших на льду.
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Спасатели освободили птиц из ледяного плена, выбив лед вокруг них.
Напомним, в жилом доме в городе Белая Церковь началась экстренная эвакуация. В четверг, 13 февраля, в подвале пятиэтажки под Киевом нашли тротил. Жители сообщили об опасной находке в полицию и спасателям. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.
По прибытию экстренные службы эвакуировали около 200 жителей из 70 квартир многоквартирного дома в Белой Церкви.
Также мы писали о неприятном инциденте на платной парковке в Киеве. Мужчина рассказал об инциденте, который случился с ним на платной парковке в Киеве на днях. 12 февраля он припарковал свой автомобиль на платной парковке по адресу О. Пчілки, 3А . 13 февраля утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков.
«После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель BMW X5 сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком)», – заявил в сети пострадавший.
В комментариях пользователи начали раздавать советы пострадавшему, а также подшучивать над ним.
«Охранник как усегда щёлкает семки, смотрит в монитор и даёт советы пострадавшим», «Надо было ему номера сорвать , ну если это норма.», - отметили киевляне.
Напомним, что в Киеве озверевший водитель прищемил ребенка дверью и поехал дальше: гремит скандал
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