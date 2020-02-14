Охранник все видел, но даже глазом не повел, чтобы помочь

С владельцем авто случился неприятный инцидент на парковке в Киеве

Мужчина рассказал об инциденте, который случился с ним на платной парковке в Киеве на днях, 14 февраля. Соответствующий пост появился в паблике «Киев Оперативный» в Facebook, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

12 февраля он припарковал свой автомобиль на платной парковке по адресу О. Пчілки, 3А . 13 февраля утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков.

«После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель BMW X5 сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком)», – заявил в сети пострадавший.

Он добавил, что вызвал полицию, которая пыталась связаться с владельцем автомобиля, после чего приняла заявление и уехала. После этого, заявивший в полицию, в свою очередь, оставил свой номер охраннику парковки, чтобы пообщаться с вандалом.

«Когда этот разговор состоялся, в своё оправдание водитель БМВ сказал, что занимается мотоспортом и там подобное считается нормой. Больше всего меня возмутила реакция охранника парковки – реакция попросту отсутствовала...», – добавил он.

В комментариях пользователи начали раздавать советы пострадавшему, а также подшучивать над ним.

«Охранник как усегда щёлкает семки, смотрит в монитор и даёт советы пострадавшим», «Надо было ему номера сорвать , ну если это норма.», «Байкер На БМВ? Хорошо, что хоть не бил монтировкой», «В мотоспорте на спортивных мотоциклах номер не вешают и срывать соответственно нечего», «Ну ваши действия, как законопослушного гражданина мы увидели... А действия, как мужчины?», «Повырывай ему ниппеля пассатижами», «Ставь на парковку, говорили они», «По такой логике надо было ударить владельца bmw битой по голове, и аргументировать тем, что занимаешься бейсболом», – смеются в сети.

12.02.2020 припарковал свой автомобиль на платной парковке, что по адресу О. Пчілки, 3А . 13.02.2020 утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков. После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель #BMW #X5 с номерным знаком #AA5828TO сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком). На место проишествия прибыла полиция, пыталась связаться с владельцем автомобиля, после чего приняла заявление и уехала. Я оставил свой номер охраннику парковки, чтобы пообщаться с вандалом. Когда этот разговор состоялся, в своё оправдание водитель БМВ сказал, что занимается мотоспортом и там подобное считается нормой. Больше всего меня возмутила реакция охранника парковки - реакция попросту отсутствовала... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 14. Februar 2020

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