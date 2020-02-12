Мошенники выманили почти 70 тысяч у киевлянки

В Киеве разоблачили двух заключенных, которые мошенническим путем выманили деньги у 62-летней киевлянки, не выходя из камеры СИЗО, сообщает прокуратура столицы.

11 февраля фигуранты позвонили 62-летней женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в беду и для его спасения необходимо 5 тысяч долларов США.

Женщина даже не проверив их слова, сразу же перевела на указанные реквизиты все свои сбережения, 53 тыс. гривен. После чего пополнила счета 10 номеров мобильных телефонов без никаких подозрений о разводе.

Лишившись денег, женщина решила позвонить сыну и убедиться, что с ним все в порядке. Тогда и вскрылась афера. Общая сумма, которой завладели мошенники буквально за несколько часов, не выходя из тюрьмы, составила 69 тысяч гривен.

Выяснилось, что преступление совершили двое заключенных Киевского СИЗО. Один из них находится под стражей по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, другой – подозреваемый в совершении краж.

Так, после обысков в камере, где содержатся фигуранты, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, с который совершалась афера.

Двум заключенным добавили подозрение по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Также устанавливаются другие участники преступления.

Напомним, что в Киеве в пожаре сгорел автомобиль ВАЗ. Во вторник вечером, 11 февраля, на территории гаражного кооператива в Оболонском районе города Киева, на улице Северной, произошел пожар в одном из боксов. Пожар распространился на соседние гаражи.

Отмечается, что в гараже находился автомобиль ВАЗ.

«Уже в 17:33 пожарным удалось локализовать огонь. В 17:45 пожар был ликвидирован», - сообщили в ГСЧС.

На вызов приехали две единицы пожарной спецтехники.

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