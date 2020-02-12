В Ирпене пропала женщина

Киево-Святошинский отдел полиции разыскивает девушку Кучеренко Ирину Александровну 85 года рождения.

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net.

34-летняя женщина поехала в город Ирпень и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид лет 35, рост 150 см, черные волосы. Была одета в красную куртку, темные кроссовки и штаны.

Видивших женщину стоит позвонить по номеру: 093 99 19 649 или 102.

«Прошу репост: дома ждут ее родители и сыночек», «Да что ж такое то... Девочки,куда ж вы деваетесь то?.», «Что же там в том Ирпене? Прям все туда едут и пропадают. Наркоцентр?», – прокомментировали пост в сети пользователи.

Напомним, что мы писали о том, что в Киеве вторую неделю не могут найти 16-летнюю девушку Боднар Либерти.

Она 27 января 2020 года ушла из учебного заведения и бесследно исчезла, с тех пор о ней нет никаких известий. Приметы пропавшей: на вид девочке 16-17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы.

Также мы писали, что в Киеве бесследно пропала мать, дети не находят себе места. Она пропала месяц назад, родные уже отчаялись ее найти.

«Ещё 01.01.2020 пропала Мама – Третьяк Светлана Васильевна, 1970 года рождения. Последний раз видели на Южной Борщаговке, на рынке (на Жолудева). Последний раз видели 1 января», – сообщили в сети.

Рост 170, тёмные волосы с высветленными концами (длина до плеч), глаза зелёные.

Также женщины была одета в белую куртку до колен, чёрные штаны, чёрные сапоги, ещё была темно-синяя сумка.

Может кто видел, просят сообщить родным (0935685532) или в 102.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.