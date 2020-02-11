За сутки в Киеве горели два дома

Так, вчера, 10 февраля в поселке был пожар в двухэтажном доме, а вечером сгорел еще один жилой дом в том же поселке

Два дома горели в поселке Немешаево. О пожаре в частном двухэтажном жилом доме по улице Ворошилова пожарным сообщили 10 февраля около двух часов дня. По указанному адресу направлено три единицы техники и 10 человек личного состава ДСНС.

Возгорание началось в пристройке к жилому дому, после чего огонь перекинулся на дом. В результате пожара огнем уничтожена пристройка к дому на площади 8 м2, все вещи и имущество, которое было внутри, а также повреждены перекрытия жилого дома на общей площади 4 м2.

После тушения этого дома, пожарным сразу же поступил звонок о новом пожаре по адресу: ул. Биохимическая. Для ликвидации пожара пришлось привлечь две единицы техники и 7 человек личного состава. Возгорание не успело разойтись на большую площадь, поэтому огонь уничтожил лишь небольшой участок перекрытия на потолке общей площадью 4 м2.

Напомним, что масштабный пожар поглотил 20 автомобилей в Одессе. По словам спасателей, рано утром, 10 февраля поступил сигнал о возгорании автомобилей на штрафплощадке на Тираспольском шоссе.

«В 04:27 пожарные прибыли на место вызова и установили, что горят автомобили на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта», - рассказали в ведомстве.

Уже в 04:50 сотрудники службы спасения локализовали возгорание и окончательно ликвидировали его в 05:12.

В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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