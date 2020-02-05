Киеве водитель маршрутки буквально выбросил женщину из общественного транспорта

Киевский водитель вытащил женщину из маршрутки, несмотря на ее крики, и уехал. Об этом сообщила киевлянка Юлия Коренева в группе «Академгородок» в Facebook, пишет Politeka.net.

«Вчера вечером была свидетелем странной картины! На конечной маршрута, Лавина ул. Ирпенская, водитель маршрутки 194 выволакивал женщину с маршрутки. Бросил ее на бровку, закрыл дверь и уехал! Женщина при этом кричала не своим голосом! Подошли к ней, попытались помочь. Она была не в себе+ запах алкоголя, но не сильно! На вопросы не отвечала. Я вызвала скорую. Потом она и вовсе прилегла в лужу. Посадили на бровку, поднимать не стали, думали может перелом ноги или еще чего! Скорая приехала мин через 10, но свернула за угол и там стояла, хотя мы ей семафорили руками!» – рассказала очевидица.

По ее словам, после слов о потребности вызвать полиции и зафиксировать, что эту женщину выбросили с маршрутки, она резко пришла в себя, оттолкнула неравнодушную киевлянку и резво удалилась.

«Скорую пришлось отменить! Сур какой-то! 1. Действия водителя маршрутки! 2. Скорая! Приехала, но не туда! 3. Люди у нас хорошие! Спасибо, ребята, кто не прошел мимо!!! Надеюсь с женщиной все в порядке! Номер маршрутки не запомнили, но передали следующему на маршруте!», – добавила Коренева.

В комментариях многие украинцы отметили, кто же, по их мнению, виноват в этой ситуации. Мнения разделились.

«Есть правила, насколько я помню. Что если у водителя что-то случится с пассажиром в самой маршрутке (станет плохо, потеряет сознание и т.д.) он должен принять меры по первой медицинской помощи и даже при нужде отвезти в больницу. Но если что-либо случилось вне машины, то он как правило не при делах. Вот он и выволок ее что бы снять с себя ответственность и не тратить свое время. К сожалению большинство водителей таковы.», – отметил пользователь сети под постом.

«Скороя не должна вообще приезжать на подобные вызовы. Ознакомьтесь с новыми правилами. Пока вы к каждому пьянице будете вызывать экипаж - где то может не дождаться человек с инфарктом. В нормальной стране вас бы еще и оштрафовали.», – сказали другие.

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