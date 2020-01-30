Владельца автомобиля Chevrolet, который припарковался в неположенном месте, наказали киевляне

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Автомобилист припарковался на газоне по ул. Драгоманова.

На фото видно, что на машину Chevrolet положили немалого размера камни.

Ранее мы писали, что в Киеве отличился очередной «герой парковки».

Как видно на фото, водитель внедорожника Toyota решил оставить автомобиль на повороте, не предполагая, что парковка воспрепятствует движению троллейбусов.

Ранее мы писали, что в Киеве изменятся тарифы на парковку.

Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.

В центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час.

По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.