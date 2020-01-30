Владельца автомобиля Chevrolet, который припарковался в неположенном месте, наказали киевляне
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Автомобилист припарковался на газоне по ул. Драгоманова.
На фото видно, что на машину Chevrolet положили немалого размера камни.
Украину накроет шторм: появилось срочное заявление, «может случиться…»
8-летняя дочь Киркорова поразила выходкой: "Это уже слишком!", личные кадры облетели сеть
Чернобыль 2020: объявлено военное положение, правду скрывают, "Боже, спаси нас всех"
Коммунальщик нашел набитый деньгами пакет под Одессой: фото и удивительные подробности
Ранее мы писали, что в Киеве отличился очередной «герой парковки».
Как видно на фото, водитель внедорожника Toyota решил оставить автомобиль на повороте, не предполагая, что парковка воспрепятствует движению троллейбусов.
Ранее мы писали, что в Киеве изменятся тарифы на парковку.
Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.
В центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час.
По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.
Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.
Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.
Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.