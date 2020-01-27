У киевского трамвая во время движения отлетели колеса

Об этом сообщает группа "Киев Оперативный" в Facebook

К слову, на пересечении улиц Сабурова и Закревского ремонтная бригада долгое время чинила один из трамваев.

Вследствие этого другие трамваи не могут проехать дальше, а потому пассажирам приходилось пользоваться другим видом транспорта.

На место происшествия прибыл даже автокран.

Недавно мы писали, что в Киеве была обнаружена опасная для пассажиров трамвайная остановка.

Конечная остановка трамваев №№ 15 и 18 на улице Старовокзальной не приспособлена для безопасной посадки и высадки. Санитарное состояние остановки неудовлетворительное.

Недавно мы писали, что в Киеве группа преступников похищала элитные машины.

Так, в полицию обратилась 29-летняя киевлянка, которая припарковала свою «Инфинити» на проспекте Маршала Конева (Голосеевский район), а потом не нашла ее там.

Правоохранители установили, что к преступной группировки входили двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 годов рождения. Они сканировали сигнализации элитных авто и открывали замки.

Во время обыска в гаражах, которые принадлежат угонщикам, нашли еще несколько угнанных автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны.

Также мы писали о том, что вещи из шкурок котов продают в Киеве.

Также Politeka писала, что Киев превращается в гигантскую свалку, кадры свинства.

Как сообщала Politeka, загадочная застройка появилась в Киеве на Шулявке, фото.