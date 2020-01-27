Страшное ДТП произошло утром в понедельник, 27 января, в Одесской области на трассе "Киев-Одесса"

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции, недалеко от Дачного столкнулись 11 транспортных средств, включая грузовик и пассажирский автобус сообщением "Одесса-Киев" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Отмечается, что все авто столкнулись друг за другом из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие дороги и густой туман).

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы. Среди них одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda».

Правоохранители устанавливают обстоятельства крупной аварии и решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Также предупреждают водителей, на этом участке трассы движение затруднено из-за тумана, и следует быть очень осторожными или вообще отказаться от поездок на некоторое время.

Ранее мы сообщали, 24 января в Одесской области перевернулась фура, рассыпав груз. ДТП произошло недалеко от поворота к поселку Суворово. выяснилось, что водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и на большой скорости "не вписался" в поворот, в результате чего потерял управление автомобилем и допустил его опрокидывание.

От удара из фуры высыпалось зерно. Водитель получил травмы вследствие ДТП.

Также мы писали, в страшном ДТП, произошедшем под Киевом ночью 25 января, чудом спаслись водитель и его 9-летний сын. Оказалось, что на дороге внезапно возникла собака. Вывернув руль, чтобы не наехать на животное, мужчина за рулем легкового авто Hyundai Elantra угодил в реку Буча на окраине Ирпеня. К счастью, пострадавшему удалось выбраться на берег и вытащить ребенка.

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