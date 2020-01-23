Местные рыбаки в озере нашли тело погибшего под Киевом в селе Бабинцы 16-летнего Павла Креминского
Труп парня застыл в воде в позе эмбриона
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
"Его тело выловили местные рыбаки в трех-пяти метрах от того места на берегу, где он оставил телефон и свою шапку. Они целый день ловили сетками, забрасывали спининги", – рассказала одна из соседок погибшего.
По ее словам, когда Павла вытащили на сушу, люди просто теряли сознание от того, что они увидели.
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"В обморок упали человек 10. Было несколько скорых. Паша был в странной позе эмбриона – руки/ноги согнуты. Я, конечно, не эксперт, но подумала, что в воду он попал живым и боролся за свою жизнь до конца, пытаясь согреться. Я лично склоняюсь к мысли, что он поскользнулся. Там скользко. Плиты, очень узкая тропинка и нет тротуара. А с другой стороны дорога и отбойник. В ту ночь был густой туман. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Возможно, он впервые выпил, испугался, что ничего не видит. Нагнулся к воде, упал и не смог выбраться", – поделилась соседка.
Также друзья погибшего считают, что к его смерти причастен местный житель Назар, который был с ним в ту самую ночь.
"В поселке решили, что Назар, у которого не очень хорошая репутация, что-то сделал Паше. Но когда его достали – на нем не было ни царапинки. Теперь ждем результатов экспертизы", – сообщила девушка Анна.
Жители села Бабинцы Бородянского района Киевской области, где несколько дней назад в озере обнаружили тело 16-летнего Павла Креминского, боятся 20-летнего Назара и его друзей, которые могут быть причастны к смерти юноши.
Местные жители избегают разговоров о смерти 16-летнего парня.
Общаться с журналистами не захотели поселковый голова и директор школы. Без разрешения родных не стал ничего обсуждать тему и один из друзей погибшего Павла.
Павел Креминский рос в хорошей семье.
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