Люди теряли сознание от того, что они увидели

Местные рыбаки в озере нашли тело погибшего под Киевом в селе Бабинцы 16-летнего Павла Креминского

Труп парня застыл в воде в позе эмбриона

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Его тело выловили местные рыбаки в трех-пяти метрах от того места на берегу, где он оставил телефон и свою шапку. Они целый день ловили сетками, забрасывали спининги", – рассказала одна из соседок погибшего.

По ее словам, когда Павла вытащили на сушу, люди просто теряли сознание от того, что они увидели.

"В обморок упали человек 10. Было несколько скорых. Паша был в странной позе эмбриона – руки/ноги согнуты. Я, конечно, не эксперт, но подумала, что в воду он попал живым и боролся за свою жизнь до конца, пытаясь согреться. Я лично склоняюсь к мысли, что он поскользнулся. Там скользко. Плиты, очень узкая тропинка и нет тротуара. А с другой стороны дорога и отбойник. В ту ночь был густой туман. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Возможно, он впервые выпил, испугался, что ничего не видит. Нагнулся к воде, упал и не смог выбраться", – поделилась соседка.

Также друзья погибшего считают, что к его смерти причастен местный житель Назар, который был с ним в ту самую ночь.

"В поселке решили, что Назар, у которого не очень хорошая репутация, что-то сделал Паше. Но когда его достали – на нем не было ни царапинки. Теперь ждем результатов экспертизы", – сообщила девушка Анна.

Жители села Бабинцы Бородянского района Киевской области, где несколько дней назад в озере обнаружили тело 16-летнего Павла Креминского, боятся 20-летнего Назара и его друзей, которые могут быть причастны к смерти юноши.

Местные жители избегают разговоров о смерти 16-летнего парня.

Общаться с журналистами не захотели поселковый голова и директор школы. Без разрешения родных не стал ничего обсуждать тему и один из друзей погибшего Павла.

Павел Креминский рос в хорошей семье.

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