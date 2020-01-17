В одной из школ Броваров (Киевская область) в учебное время неизвестные распылили слезоточивый газ

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации полиции, вещество неизвестного происхождения распылили на третьем этаже учебного заведения. В данное время на месте работают спасатели, работники ювенальной превенции и медики. В связи с инцидентом занятия пришлось временно остановить.

“Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия возобновили", – говорится в сообщении.

Судя по имеющемуся фото, на место событий прибыла пожарная машина, а дети ждали развития событий около крыльца школы.

На данное время никто из сотрудников и учащихся школы в больницу не обращался. Полиция устанавливает виновника, говорится в сообщении.

Ранее мы уже сообщали про аналогичный случай. В школе №155 в Кривом Роге спасатели эвакуировали 570 детей и 44 сотрудника пслетого того, как один из учеников распылил перцовый баллончик. В результате инцидента пострадала восьмиклассница. Впрочем родители отказались от ее госпитализации.

Напомним, что мать мальчика, устроившая скандал с избиением сына в частной школе Одессы, неожиданно отказалась от всех претензий. Сначала мать 8-летнего ученика выложила ролик, на котором видно, как учительница бьет ребенка во дворе школы. Учительницу уволили, а мать мальчика отказалась от своих претензий и удалила видео.

Тем временем в Днепре полиция получила сообщение о бомбе в одной из школ города. Пришлось эвакуировать более 700 детей и учителей. Бомбу так и не нашли.

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