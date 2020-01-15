Украинцы выступают против снятия моратория на продажу земли

Об этом информирует Telegram-канал "PavlovskyNews".

Сообщается, что сегодня утром, 15 января, киевляне вышли на акции протеста против "земельной реформы".

Протестующие оперативно перекрыли улицу Институтскую на перекрестке с улицей Липской. Они вышли на акцию протеста с плакатами против снятия моратория на продажу земли.

Также можно увидеть и плакаты с критикой в адрес действующего министра экономики Тимофея Милованова, который поддержал эту реформу.

Сообщается о пострадавшем в результате акции протеста.

"По одной из версий, пытавшийся прорваться через блокаду водитель задел протестующего автомобилем. По второй, митингующий сам прыгнул на капот автомобиля, чтобы привлечь внимание. Сейчас он получает медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Украинский журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале также рассказал, что между протестующими и водителями возникали конфликты. В участников протеста якобы бросали банановыми шкурками и показывали "дули".

Ранее мы рассказывали о том, что у украинцев лопнуло терпение и они начали бросаться под автомобили. Вчера, 14 января, в Киеве вспыхнул протест.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и пропускают по несколько авто. Кто-то даже лег на асфальт, чтобы не допустить проезда авто. Участники акции требуют пересмотреть условия открытия рынка земли.

Акции протеста приурочены к возобновлению пленарных заседаний Верховной Рады после каникул. При этом сегодня на рассмотрение земельные законопроекты выносится не будут. Отметим, акции протеста из-за рынка земли анонсированы с 14 по 17 января.

Из-за акций протеста на улицах столицы усилены патрули правоохранителей ради безопасности жителей.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

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