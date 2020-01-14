13 января на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев
Случилось это в Черниговской области между селами Халимоново и Бахмачем. Обошлось без пострадавших. В результате голову поезда пришлось менять, а пассажиры прибыли на конечную станцию Киев-Пассажирский с опозданием на 6 часов.
Фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами: "Натура рептилий..."
Красотка из Квартал 95 похвасталась идеальным телом: "Хотите расскажу, как я..."
Седокова показала, что скрывает под свободными кофтами в спортзале: "А формы уже не те!"
Скандальная Волочкова без штанов напугала россиян внешним видом: "Позорище, а не женщина"
Как передает телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразализнице» по данному поводу будет создана специальная комиссия, для установления причин возгорания. За последние 2 недели это уже третий пожар на железной дороге.
Недавно мы писали, что на Центральном киевском вокзале стало плохо одному из пассажиров пригородного электропоезда «Киев-Фастов».
Мужчина нуждался в срочной медицинской помощи, однако сотрудники вокзала не спешили ему помогать, сообщают очевидцы инцидента.
Пассажир находился в электропоезде и внезапно ему стало плохо, и другие пассажиры стали искать способ ему помочь.
Они попытались связаться с диспетчером, но он не отвечал на вызовы. Тревожная кнопка ни в одном из вагонов не сработала.
Присутствующие вынесли пострадавшего на перрон, вызвали к нему скорую помощь. Однако медики так и не прибыли на вызов, а сотрудник вокзала, к которому обратились за помощью сердобольные пассажиры, только развел руками со словами «А что я сделаю?»
Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.
Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.
Также Politeka писала, что киевский вокзал стал центром грандиозного торжества из-за воина АТО.