За последние 2 недели это уже третий пожар на ЖД

13 января на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев

Случилось это в Черниговской области между селами Халимоново и Бахмачем. Обошлось без пострадавших. В результате голову поезда пришлось менять, а пассажиры прибыли на конечную станцию Киев-Пассажирский с опозданием на 6 часов.

Как передает телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразализнице» по данному поводу будет создана специальная комиссия, для установления причин возгорания. За последние 2 недели это уже третий пожар на железной дороге.

Недавно мы писали, что на Центральном киевском вокзале стало плохо одному из пассажиров пригородного электропоезда «Киев-Фастов».

Мужчина нуждался в срочной медицинской помощи, однако сотрудники вокзала не спешили ему помогать, сообщают очевидцы инцидента.

Пассажир находился в электропоезде и внезапно ему стало плохо, и другие пассажиры стали искать способ ему помочь.

Они попытались связаться с диспетчером, но он не отвечал на вызовы. Тревожная кнопка ни в одном из вагонов не сработала.

Присутствующие вынесли пострадавшего на перрон, вызвали к нему скорую помощь. Однако медики так и не прибыли на вызов, а сотрудник вокзала, к которому обратились за помощью сердобольные пассажиры, только развел руками со словами «А что я сделаю?»

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.

Также Politeka писала, что киевский вокзал стал центром грандиозного торжества из-за воина АТО.