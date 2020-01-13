Что известно о преступнике?

В Печерском районе Киева промышлял пожилой карманный вор

Преступником оказался настоящий ветеран — 75-летний мужчина.

Злоумышленник рискнул вытащил кошелек из кармана куртки в помещении ресторана.

Передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Именно сотрудники оперативно-розыскного отдела и увидели, как преступник вытащил кошелек с банковскими картами и деньгами. Правоохранители задержали вора сразу после совершения преступления.

Злоумышленником оказался 75-летний житель Черкасской области. Ранее мужчину уже судили за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы согласно части 1 статьи 185 (Кража) УК Украины.

К слову, в Киеве в Днепровском районе полиция задержала квартирного вора, которого хозяин застал в момент ограбления.

Злоумышленник сломал замок на входной двери квартиры в жилом доме на Дарницком бульваре. Украсть он успел только наручные часы и старый кнопочный мобильный телефон.

В это время домой вернулся владелец квартиры. Вор бросился бежать. Хозяин, застукав его на месте, сразу же обратился в полицию. Полицейские выехали на место и оперативно принялись отрабатывать полученную информацию.

Очень скоро им удалось задержать мужчину со схожими приметами. Преступником оказался ранее судимый за подобные правонарушения 36-летний житель Черкащины.

За недорогие часы и старенький телефон мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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