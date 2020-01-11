Облако угарного газа накрыло часть Украины, в частности Киевщину
Об этом сообщает советник заместителя городского головы КГГА Олега Попенко на своей странице в Фейсбук.
"Над Украиной снова самая высокая концентрация CO в мире, сравнимо с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Накрыло так же как и в октябре пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя...", - сообщает советник заместителя городского головы.
Попенко отметил, что история повторяется - украинцы не знают, чем они дышат.
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"Опять история повторяется, и вновь наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО И украинцы не имеют никакой информации относительно того, чем они дышат. Что это и почему опять это накопилось над Украиной? - рассказал он в Facebook.
Недавно мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева состоялась необычное происшествие.
Воин АТО обвенчался с возлюбленной прямо в зале ожидания.
Об этом рассказал на своей странице в Faceebook протестантский пастор и волонтер Сергей Косяк, который проводил обряд.
"Находясь проездом в Киеве, обвенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на железнодорожном вокзале. Алексей и Дарья, для этого специально приехали из Львова, очень хотели, что бы таинство венчания провел именно я. Волонтеры и работники вокзала, охотно приняли нас, выделили отдельную красивую комнату для проведения обряда. Они удивленно и с детским азартом говорили, что такого у них еще не было, а потом еще подарили молодоженам небольшие подарки", - рассказал Сергей Косяк.
По его словам, венчание - смелое решение, как для Алексея, так и для Дарьи. Ведь Алексей, после госпиталя так и не смог встать на ноги и передвигается на инвалидной коляске.
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