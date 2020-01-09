В Киеве подорожает проезд в некоторых маршрутках

Соответствующие объявления появились в автобусах № 240 и 241, курсирующих на Лесном массиве, пишет Politeka.net.

"С 11 января стоимость проезда составит 6 грн", - говорится в объявлениях.

Сейчас проезд в этих маршрутных такси стоит 5 грн.

К слову, причины подорожания в объявлении не указаны, а водители на такие вопросы не отвечают.

Кроме того, мы писали, что в киевской маршрутке 7 января словесная перепалка между пассажирами переросла в драку.

Известно, что в маршрутку зашел пассажир, который начал читать другим нотации по поводу отсутствия свободных мест и старости, “которая приходит к нам всем”.

В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.

Когда слова закончились, хулиган распустил руки, за что другие пассажиры начали выталкивать его из маршрутки.

Недавно мы писали, что к середине 2020 года в киевском метро должны поставить 23 комплекта контрольного автоматического входного пункта LOTTol.

Новые турникеты появятся на 15 станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Новые автоматические пункты будут принимать плату с помощью бесконтактных банковских карт, смартфонов и других приспособлений с чипом NFC и дополнением банка, бесконтактных карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина", а также разовых билетов с QR-кодом в бумажной или электронной форме.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

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