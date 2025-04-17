Церкви на Великдень у Києві готуються до святкування вже вчетверте в умовах повномасштабної війни.

Попри тривогу, повітряні тривоги й обмеження, двері церкви на Великдень 2025 у Києві будуть відкриті, повідомляє Politeka.

І ПЦУ, і УГКЦ вже оприлюднили розклад богослужінь, а також організували онлайн-трансляції для тих, хто не зможе бути присутнім.

Святкування у Михайлівському Золотоверхому монастирі традиційно почнеться ще до півночі. Як повідомив протоієрей ПЦУ Михайло Омельян, митрополит Епіфаній почне великодню літургію у суботу, 19 квітня, о 23:00. Служба триватиме орієнтовно до 4-ї ранку.

Наступного дня, 20 квітня, віряни зможуть відвідати пізню Літургію о 9:00 та вечірню о 17:00. А ось освячення пасок триватиме двома етапами: у суботу — з 17:00 і до 23:00, у неділю після ранкової служби і до 17:00.

Долучитися до святкування дистанційно можна буде через YouTube та Facebook-сторінки ПЦУ, а також на офіційній сторінці Епіфанія. Церкви на Великдень у Києві охоплюють не лише центр столиці. У Києво-Печерській лаврі богослужіння ПЦУ розпочнеться 20 квітня о 6:00 ранку, а паски освячуватимуть напередодні — з 16:00 до 21:00 — та в день свята — з 12:00.

У греко-католицькому Патріаршому соборі Воскресіння Христового служби відбуватимуться протягом усього Страсного тижня. Освячення пасок розпочнеться вже 19 числа, з 15:00 до 21:00. Літургія — о 7:00 у неділю. Із цього ж часу її транслюватимуть на "Живому телебаченні" УГКЦ та на "Суспільному Культура".

Отже, церкви на Великдень у Києві працюватимуть, щоб люди змогли відвідати місце сили та освятити паски.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.