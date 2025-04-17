Церкви на Пасху в Киеве готовятся к празднованию уже в четвертый раз в условиях полномасштабной войны.

Несмотря на тревогу, воздушные тревоги и ограничения, двери церкви на Пасху 2025 года в Киеве будут открыты, сообщает Politeka.

И ПЦУ, и УГКЦ уже обнародовали расписание богослужений, а также организовали онлайн-трансляции для тех, кто не сможет присутствовать.

Празднование в Михайловском Златоверхом монастыре традиционно начнется еще до полуночи. Как сообщил протоиерей ВЦУ Михаил Омельян, митрополит Эпифаний начнет пасхальную литургию в субботу, 19 апреля, в 23:00. Служба продлится ориентировочно до 4 утра.

На следующий день, 20 апреля, верующие смогут посетить позднюю Литургию в 9.00 и вечернюю в 17.00. А вот освящение пояса будет длиться двумя этапами: в субботу — с 17:00 и до 23:00, в воскресенье после утренней службы и до 17:00.

Присоединиться к празднованию дистанционно можно будет через YouTube и Facebook-страницы ВЦУ, а также на официальной странице Эпифании. Церковь на Пасху в Киеве охватывают не только центр столицы. В Киево-Печерской лавре богослужение ВТО начнется 20 апреля в 6:00 утра, а паски будут освящать накануне — с 16:00 до 21:00 — и в день праздника — с 12:00.

В греко-католическом Патриаршем соборе Воскресения Христовой службы будут проходить на протяжении всей Страстной недели. Освящение пасокначнется уже 19 числа, с 15:00 до 21:00. Литургия – в 7:00 в воскресенье. С этого же времени ее будут транслировать на "Живом телевидении" УГКЦ и на "Суспільне Культура".

Итак, церкви на Пасху в Киеве будут работать, чтобы люди смогли посетить место силы и освятить паски.

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