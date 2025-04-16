ДТЕК попередив про запровадження в Київській області локальних графіків відключення світла на четвер, 17 квітня 2025 року.

Енергетики оголосили нові графіки відключення світла в Києві та області на четвер, 17 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

У різних населених пунктах Київської області ДТЕК запланував профілактичні роботи в енергомережах на 17 квітня, під час яких доведеться застосувати графіки відключення світла.

У межах Вороньківської сільської територіальної громади знеструмлення в четвер відбудеться з 8:30 до 20:00 в селі Васильки по вулицях Садовій і Центральній.

Також ДТЕК буде застосовувати графіки відключення світла 17 квітня в межах Димерської громади в Київській області, пише Politeka.

Повідомляється, що без електроенергії з 9:00 до 19:00 залишаться мешканці таких населених пунктів: Петрівське, частково Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Овдієва Нива – повний список адрес можна знайти на сайті громади.

Також у четвер без електропостачання залишаться деякі мешканці села Старі Петрівці в Вишгородському районі. З 9:00 до 15:00 відбудуться планові знеструмлення по вулицях Дніпровська та Князя Святослава.

Для столиці та інших населених пунктів регіону наразі енергетики не повідомляли про якісь обмеження на цей день, але ситуація ще може змінитися, тоді додаткову інформацію оголосять на офіційних сторінках ДТЕК і територіальних громад.

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