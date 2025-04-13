У 2025 році пенсія в Києві, як і по всій Україні, не зазнає значних змін, оскільки уряд вирішив залишити соціальні стандарти на тому ж рівні.

Пенсія в Києві залишилася на тому ж рівні через складну економічну ситуацію, викликану війною, повідомляє Politeka.

У ПФУ інформують, що для деяких пенсіонерів передбачено можливість отримати додаткові виплати, зокрема для тих, у кого розмір допомоги не досягає певної межі.

Люди, пенсійна сума яких менша за 10 000 гривень, можуть розраховувати на доплату. Зокрема, якщо грошове забезпечення не досягає встановленого рівня, то держава забезпечує автоматичне підвищення. Таке правило діє для громадян, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж.

Це дозволяє збільшити виплати до рівня 40% від заробітної плати людини, якщо пенсія в Кєві нижча за цей відсоток. Також у 2025 році літні люди 70-річного віку, можуть отримати додаткові доплати. Вони будуть нараховуватися автоматично, залежно від віку пенсіонера:

Від 70 до 74 років – 300 грн; від 75 до 79 років – 456; 80+ – 570. Для цього не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, адже вони нараховуватимуться автоматично.

Нагадаємо, що право вийти на заслужений відпочинок мають українці, які досягли 60-річного віку та мають не менше 32 років страхового стажу. Грошове забезпечення може бути призначене також тим, хто досяг 63 чи 65 за умови, якщо ці ж показники на рівні 22 або 15 років відповідно.

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