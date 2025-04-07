Відтепер пенсія в Україні для цих громадян нараховується залежно від категорії служби та вислуги років, повідомляє Політека.

Про це інформують фахівці Юридичного Гончаренко центру. Згідно з новими правилами, Кабінет Міністрів змінив умови нарахування виплат. Тепер військовослужбовці поділяються на чотири основні категорії, для кожної з яких передбачено різні умови забезпечення.

Також передбачається зміна віку при початку нарахування виплат та кількості років, що враховуються при їх визначенні, наоглошують юристи.

Виплати для військових визначаються в залежності від того, до якої категорії він належить. Це можуть бути: кадрові працівники, які проходять службу на постійній основі; призвані до війська пенсіонери; мобілізовані, що мають статус учасників бойових дій; військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Окрім цього, юристи пояснили, що пенсія в Україні за вислугу років нараховується за певними умовами. Якщо захисник має 25 років календарної вислуги, гроші нараховуються незалежно від віку. Однак, якщо з цих 25 років тільки частина служби є військовою (не менше 12,5 років), гроші почнуть нараховуватись тільки після того, як військовослужбовець досягне 45 років.

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