Теперь пенсия в Украине для этих граждан начисляется в зависимости от категории службы и выслуги лет, сообщает Политика.

Об этом информируют специалисты Юридического Гончаренко центра. Согласно новым правилам Кабинет Министров изменил условия начисления выплат. Теперь военнослужащие делятся на четыре основные категории, для каждой из которых предусмотрены разные условия обеспечения.

Также предусматривается изменение возраста при начале начисления выплат и количества учитываемых при их определении лет, оглашают юристы.

Выплаты для военных определяются в зависимости от того, к какой категории он принадлежит. Это могут быть: кадровые работники, проходящие службу на постоянной основе; призванные в армию пенсионеры; мобилизованные, имеющие статус участников боевых действий; военнослужащие, получившие инвалидность в результате войны.

Кроме того, юристы объяснили, что пенсия в Украине за выслугу лет начисляется по определенным условиям. Если у защитника 25 лет календарной выслуги, деньги начисляются независимо от возраста. Однако, если из этих 25 лет только часть службы военная (не менее 12,5 лет), деньги начнут начисляться только после того, как военнослужащий достигнет 45 лет.

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