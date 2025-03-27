Пенсія в Україні для працюючих пенсіонерів розраховується за застарілою системою та показниками.

Українців попередили, що індексація виплат, може мати негативні наслідки, зокрема пенсія в Україні може зменшитись, а не зрости, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

Черговий перерахунок пенсійних нарахувань для пенсіонерів, які працюють, заплановано на 1 квітня. Однак є ймовірність, що після цього перерахунку сума не збільшиться, а навіть зменшиться.

Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів залежить не тільки від набутого стажу (від 24 місяців і більше), а й від рівня заробітної плати. Якщо протягом останніх років людина отримувала нижчу зарплату, ніж раніше, то коефіцієнт, який використовується для розрахунку, може зменшитися. Однак, за словами експерта, зменшення буде незначним.

Також важливо пам’ятати, що пенсія в Україні для працюючих пенсіонерів розраховується за застарілим показником прожиткового мінімуму. Лише після звільнення відбудеться перерахунок доплати за стаж із урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Пенсіонери також мають можливість оптимізувати свої пенсійні виплати. Вони можуть виключити з розрахунку найменш вигідний період заробітної плати, але не більше ніж 10% від загального стажу. Крім того, можна вилучити невигідні періоди, пов’язані з ковідом або воєнним станом. Однак для точного розрахунку має залишитися не менше ніж 60 місяців стажу.

Джерело.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.