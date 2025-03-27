Пенсия в Украине для работающих пенсионеров рассчитывается по устаревшей системе и показателям.

Украинцев предупредили, что индексация выплат может иметь негативные последствия, в частности пенсия в Украине может уменьшиться, а не возрасти, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Очередной перерасчет пенсионных начислений для работающих пенсионеров запланирован на 1 апреля. Однако есть вероятность, что после этого перерасчета сумма не увеличится и даже уменьшится.

Перерасчет выплат для работающих пенсионеров зависит не только от приобретенного стажа (от 24 месяцев и больше), но и уровня заработной платы. Если в последние годы человек получал более низкую зарплату, чем раньше, то коэффициент, используемый для расчета, может уменьшиться. Однако, по словам эксперта, уменьшение будет незначительным.

Также важно помнить, что пенсия в Украине для работающих пенсионеров рассчитывается по устаревшему показателю прожиточного минимума. Только после увольнения произойдет перерасчет доплаты за стаж с учетом актуального прожиточного минимума.

Пенсионеры также могут оптимизировать свои пенсионные выплаты. Они могут исключить из расчета наименее выгодный период заработной платы, но не более 10% от общего стажа. Кроме того, можно удалить невыгодные периоды, связанные с наковыдом или военным положением. Однако для точного расчета должно остаться не менее 60 месяцев стажа.

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