В 2025 году пенсия в Киеве, как и по всей Украине, не претерпевает значительных изменений, поскольку правительство решило оставить социальные стандарты на том же уровне.

Пенсия в Киеве осталась на том же уровне из-за сложной экономической ситуации, вызванной войной, сообщает Politeka.

В ПФУ информируют, что для некоторых пенсионеров предусмотрена возможность получить дополнительные выплаты, в том числе для тех, у кого размер пособия не достигает определенного предела.

Люди, пенсионная сумма меньше 10 000 гривен, могут рассчитывать на доплату. В частности, если денежное довольствие не достигает установленного уровня, то государство обеспечивает автоматическое повышение. Такое правило действует для граждан, достигших 65 лет и имеющих необходимый страховой стаж.

Это позволяет увеличить выплаты до уровня 40% от заработной платы человека, если пенсия в Киеве ниже этого процента. Также в 2025 году пожилые люди, 70-летнего возраста, могут получить дополнительные доплаты. Они будут начисляться автоматически в зависимости от возраста пенсионера:

От 70 до 74 лет – 300 грн; от 75 до 79 лет – 456; 80+ – 570. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд, ведь они будут начисляться автоматически.

Напомним, что право выйти на заслуженный отдых имеют украинцы, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет страхового стажа. Денежное довольствие может быть назначено также тем, кто достиг 63 или 65 при условии, если эти же указатели на уровне 22 или 15 лет соответственно.

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