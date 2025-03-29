З 1 квітня цього року пенсія в Україні буде перерахована пенсіонерам, проте не всі відчують підвищення.

Українців попередили, що пенсія в Україні перерахується, проте не всі пенсіонери зможуть відчути підвищення своїх виплат, повідомляє Politeka.net.

Сергій Коробкін розкрив, чому це може статися.

З 1 квітня цього року нарахування будуть надходити пенсіонерам, які продовжують працювати. Однак є ймовірність, що розмір виплат не збільшиться.

Перерахунок проводять для:

Осіб, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу.

Осіб, які працювали після призначення чи попереднього перерахунку пенсії та набули менше 24 місяців стажу, але з моменту попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

Причини, чому підвищення можуть відчути не всі:

За словами Сергія Коробкіна, є важлива деталь. Іноді навіть якщо людина продовжує працювати і додає два роки стажу, вона не відчуває, що пенсія в Україні зачно підвищилась. Це може бути пов'язано з кількома факторами.

Зокрема, якщо основна частина коштів мала і до неї застосовуються дотяжки до мінімальної виплати, то навіть незначне збільшення коефіцієнта стажу не обов'язково призведе до зростання. У результаті загальна сума виплат може залишитись без змін, оскільки доплата до мінімуму зменшиться.

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