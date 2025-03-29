Українців попередили, що пенсія в Україні перерахується, проте не всі пенсіонери зможуть відчути підвищення своїх виплат, повідомляє Politeka.net.
Сергій Коробкін розкрив, чому це може статися.
З 1 квітня цього року нарахування будуть надходити пенсіонерам, які продовжують працювати. Однак є ймовірність, що розмір виплат не збільшиться.
Перерахунок проводять для:
- Осіб, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу.
- Осіб, які працювали після призначення чи попереднього перерахунку пенсії та набули менше 24 місяців стажу, але з моменту попереднього перерахунку минуло не менше двох років.
Причини, чому підвищення можуть відчути не всі:
За словами Сергія Коробкіна, є важлива деталь. Іноді навіть якщо людина продовжує працювати і додає два роки стажу, вона не відчуває, що пенсія в Україні зачно підвищилась. Це може бути пов'язано з кількома факторами.
Зокрема, якщо основна частина коштів мала і до неї застосовуються дотяжки до мінімальної виплати, то навіть незначне збільшення коефіцієнта стажу не обов'язково призведе до зростання. У результаті загальна сума виплат може залишитись без змін, оскільки доплата до мінімуму зменшиться.
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