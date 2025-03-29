С 1 апреля этого года пенсия в Украине будет перечислена пенсионерам, однако не все ощутят повышение.

Украинцев предупредили, что пенсия в Украине будет перечислена, однако не все пенсионеры смогут почувствовать повышение своих выплат, сообщает Politeka.net.

Сергей Коробкин раскрыл, почему это может произойти.

С 1 апреля этого года начисления будут поступать продолжающим работать пенсионерам. Однако есть вероятность того, что размер выплат не увеличится.

Пересчет производят для:

Лиц, которые после назначения или предварительного перерасчета продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.

Лиц, которые работали после назначения или предварительного перерасчета и получили менее 24 месяцев стажа, но с момента предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

Причины, почему повышение могут ощутить не все:

По словам Сергея Коробкина, есть немаловажная деталь. Иногда, даже если человек продолжает работать и добавляет два года стажа, он не чувствует, что пенсия в Украине заочно повысилась. Это может быть связано с несколькими факторами.

В частности, если основная часть средств имела и к ней применяются дотяжки к минимальной выплате, то даже незначительное увеличение коэффициента стажа не обязательно приведет к росту. В результате, общая сумма выплат может остаться без изменений, поскольку доплата к минимуму уменьшится.

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