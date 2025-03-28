Це так звана "базова" пенсія в Україні, без урахування пільг для певних категорій населення.

Пенсія в Україні розраховується на основі кількох факторів, таких як страховий стаж, вік виходу на пенсію, пільгові категорії населення та рівень заробітної плати, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, яка мінімальна заробітна плата дозволяє українцю отримати виплати. Для цього був використаний спеціальний пенсійний калькулятор.

Відомо, чим вища зарплата, тим більший розмір коштів на заслуженому відпочинку.

Українець, який планує вийти на пенсію в 60 років у 2025 році і має 32 роки страхового стажу, повинен отримувати мінімум 4830 гривень на місяць, щоб йому призначаються пенсійні нарахування в розмірі 1693 гривень. Для жінок умови аналогічні, але їхня пенсія буде трохи вищою — 1769 гривень.

Це так звана "базова" пенсія в Україні, без урахування пільг для певних категорій населення, таких як ветерани війни, діти війни та інші особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Зазначимо також, що пенсіонери також мають можливість оптимізувати свої пенсійні виплати. Вони можуть виключити з розрахунку найменш вигідний період заробітної плати, але не більше ніж 10% від загального стажу. Крім того, можна вилучити невигідні періоди, пов’язані з ковідом або воєнним станом. Однак для точного розрахунку має залишитися не менше ніж 60 місяців стажу.

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