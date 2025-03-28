Это так называемая "базовая" пенсия в Украине без учета льгот для определенных категорий населения.

Пенсия в Украине рассчитывается на основе нескольких факторов, таких как страховой стаж, возраст ухода на заслуженный отдых, льготные категории населения и уровень заработной платы, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какая минимальная заработная плата позволяет украинцу получить выплаты. Для этого использовался специальный калькулятор.

Известно, чем выше зарплата, тем больше размер средств на заслуженном отдыхе.

Украинец, планирующий выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2025 году и имеющий 32 года страхового стажа, должен получать минимум 4830 гривен в месяц, чтобы ему назначаются пенсионные начисления в размере 1693 гривен. Для женщин условия аналогичные, но их выплаты будут немного выше – 1769 гривен.

Это так называемая "базовая" пенсия в Украине без учета льгот для определенных категорий населения, таких как ветераны войны, дети войны и другие лица с особыми заслугами перед Родиной.

Отметим также, что у пожилых людей также есть возможность оптимизировать свои выплаты. Они могут исключить из расчета наименее выгодный период заработной платы, но не более 10% от общего стажа. Кроме того, можно удалить невыгодные периоды, связанные с наковыдом или военным положением. Однако для точного расчета должно остаться не менее 60 месяцев стажа.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.