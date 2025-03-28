Факт працевлаштування військовозобов’язаних громадян має бути зафіксований у територіальному центрі комплектування в час, коли мобілізація в Україні триває, повідомляє Політека.

Як інформує адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", до правників звернувся громадянин, який запитав, чи повинен він особисто повідомляти ТЦК про нове місце роботи, якщо це має зробити роботодавець.

Як пояснив юрист Айвазян, мобілізація в Україні передбачає, що цей обов’язок дійсно покладається на підприємство, однак і сам робітник також має виконати цю процедуру.

"Правила військового обліку містять таку ж норму і для військовозобов’язаних", - наголосив адвокат.

Щоб уникнути можливих непорозумінь, юрист радить громадянам доводити до відома територіальний центр комплектування про зміни в час. Якщо особистий візит упродовж тижня неможливий, можна надіслати заяву поштою.

"Оскільки запис в електронну чергу можливий лише через місяць, то для дотримання правил варто направити заяву до ТЦК про зміну персональних даних", - рекомендує Айвазян.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, коли для військовозобов'язаного, який має бронювання, можуть надіслати повістку.

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