Факт трудоустройства военнообязанных граждан должен быть зафиксирован в территориальном центре комплектования в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, сообщает Политика.

Как сообщает адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", к юристов обратился гражданин, который спросил, должен ли он лично сообщать ТЦК о новом месте работы, если это должен сделать работодатель.

Как пояснил юрист Айвазян, мобилизация в Украине предполагает, что эта обязанность действительно возлагается на предприятие, однако и сам работник также должен выполнить эту процедуру.

"Правила военного учета содержат такую ​​же норму и для военнообязанных", - подчеркнул адвокат.

Чтобы избежать возможных недоразумений, юрист советует гражданам доводить до сведения территориальный центр комплектования об изменениях во время. Если визит в течение недели невозможен, можно отправить заявление по почте.

"Поскольку запись в электронную очередь возможна только через месяц, то для соблюдения правил следует направить заявление в ТЦК об изменении персональных данных", – рекомендует Айвазян.

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