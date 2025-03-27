Мобілізація в Україні продовжується, і важливим питанням для деяких громадян стає можливість змінити свою військову спеціальність.

Мобілізовані громадяни мають право змінювати свою військово-облікову спеціальність в час, коли йде мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Як і за яких умов це можна зробити на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

Згідно з інформацією, наданою юристом, ця категорія осіб має право на зміну, проте це можливо лише за однієї умови — чоловік має пройти навчання за новою спеціальністю.

Важливо розуміти, що кожен чоловік, який підлягає призову на службу, повинен ВОС. Ця інформація відображена у військовому квитку чи тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. ВОС необхідна для того, щоб максимально ефективно використовувати військовослужбовця в умовах війни та забезпечити швидке реагування на потреби армії.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, мобілізація в Україні передбачає, що зміна ВОС можлива, але за умови, що військовослужбовця направлять на спеціальне навчання. Це дозволяє не лише підвищити кваліфікацію, а й забезпечити належне виконання обов’язків у новій ролі.

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