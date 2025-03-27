Мобилизация в Украине продолжается и важным вопросом для некоторых граждан становится возможность изменить свою военную специальность.

Мобилизированные граждане имеют право изменять свою военно-учетную специальность в то время, когда идет мобилизация в Украине , сообщает Политика.

Как и при каких условиях это можно сделать на портале "Юристи.UA", рассказал адвокат Юрий Айвазян.

Согласно информации, предоставленной юристом, эта категория лиц имеет право на изменение, однако это возможно только при одном условии — мужчина должен пройти обучение по новой специальности.

Важно понимать, что каждый мужчина, подлежащий призыву на службу, должен ВОС. Эта информация отражена в военном билете или временном удостоверении военнообязанного. ВОС необходима для того, чтобы максимально эффективно использовать военнослужащего в условиях войны и обеспечить быстрое реагирование на нужды армии.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, мобилизация в Украине предполагает, что смена ВОС возможна, но при условии, что военнослужащего направят на специальное обучение. Это позволяет не только повысить квалификацию, но и обеспечить надлежащее исполнение обязанностей в новой роли.

Напомним, что ранее мы также писали о том, когда для забронированных мужчин могут послать повестку. Подробнее – читайте по ссылке .

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