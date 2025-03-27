Vodafone оголосив про оновлення тарифів для бізнес-користувачів, яке набуде чинності з 1 квітня 2025 року.

Зміни у Vodafone передбачають збільшення обсягів послуг, таких як трафік і кількість хвилин для дзвінків по Україні, а також коригування вартості, повідомляє Політека.

Як інформують на офіційному сайті компанії, вартість послуг зросте в межах від 45 до 80 гривень, залежно від обраного тарифу. Оновлення торкнеться лінійки Business, зокрема, таких пакетів, як Pro, Unlim, Unlim Plus, Ultra L та Ultra XL.

Для користувачів Business Pro буде збільшено кількість гігабайтів і хвилин для дзвінків по Україні. Інші, зокрема Unlim, Unlim Plus, Ultra L і Ultra XL, також отримають додаткові хвилини для дзвінків по Україні та за кордон.

Зокрема, для першого - Vodafone забезпечить 40 ГБ інтернету і 300 хвилин для телефонних розмов, а Unlim пропонуватиме безлім на інтернет і 500 хвилин для дзвінків. Пакет Ultra XL надаватиме до 2 000 хв по Україні, а також 200 - у роумінгу.

Зміниться і ціна на ці послуги. Клієнтам доведеться платити від 270 до 850 гривень. Вартість збільшиться на 45, 60 та 80 гривень для більшості абонентів. В середньому, вона виросте на 20% для всіх.

Клієнти можуть дізнатися деталі оновлень та нові умови на офіційному сайті оператора.

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