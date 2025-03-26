З 27 березня 2025 року зміни у спеціальній пропозиції «Бізнес-старт» від Київстар не дозволять новим клієнтам підключити цей тариф за зниженою ціною, повідомляє Політека.

Мобільний оператор звернув увагу, що акція «Бізнес-старт», яка дозволяє корпоративним клієнтам заощаджувати на оплаті тарифу, завершиться у середу, 26 березня. Якщо абоненти не підключать її до цієї дати, з 27 березня їм вже не буде доступна знижка, яка дозволяє зекономити половину вартості пакета.

Умови «Бізнес-старт» залишаються незмінними для тих, хто вже підключив тариф до середи. Це стосується корпоративних планів, таких як «Лайт», «Оптимум» та «Максимум», які відрізняються обсягами наданих послуг, зокрема мобільного інтернету.

До слова, такі тарифи від Київстар є популярними серед українських компаній та фізичних осіб-підприємців. Вони підходять як для малих, так і для великих компаній. Підключення до нього передбачає реєстрацію кожного номера на компанію, а також можливість отримання «Відстрочки платежу».

Це означає, що навіть якщо на рахунку немає достатньо коштів, абоненти все одно можуть продовжувати дзвінки, поки не поповнять рахунок. Крім того, мобільний оператор пропонує платформу для управління всіма номерами компанії. Це зручно для юридичних осіб, які використовують кілька номерів, адже можна закріпити координатора для керування усіма лініями.

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