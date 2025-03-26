С 27 марта 2025 года изменения в специальном предложении «Бизнес-старт» от Киевстара не позволят новым клиентам подключить этот тариф по сниженной цене, сообщает Политика.

Мобильный оператор обратил внимание, что акция "Бизнес-старт", позволяющая корпоративным клиентам экономить на оплате тарифа, завершится в среду, 26 марта. Если абоненты не подключат ее к этой дате, с 27 марта им уже не будет доступна скидка, позволяющая сэкономить половину стоимости пакета.

Условия «Бизнес-старт» остаются неизменными для тех, кто уже подключил тариф к среде. Это касается корпоративных планов, таких как «Лайт», «Оптимум» и «Максимум», отличающиеся объемами предоставленных услуг, в частности, мобильного интернета.

К слову, такие тарифы от Киевстар популярны среди украинских компаний и физических лиц-предпринимателей. Они подходят как для малых, так и крупных компаний. Подключение к нему предусматривает регистрацию каждого номера на компанию, а также возможность получения отсрочки платежа.

Это значит, что даже если на счете нет достаточно средств, абоненты все равно могут продолжать звонки, пока не пополнят счет. Кроме того, мобильный оператор предлагает платформу для управления всеми номерами компании. Это удобно для юридических лиц, использующих несколько номеров, ведь можно закрепить координатора управления всеми линиями.

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