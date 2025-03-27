Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-пользователей, которое вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Изменения в Vodafone предполагают увеличение объемов услуг, таких как трафик и количество минут для звонков по Украине, а также корректировка стоимости, сообщает Политика.

Как информируют на официальном сайте компании, стоимость услуг вырастет в пределах от 45 до 80 гривен в зависимости от выбранного тарифа. Обновление коснется линейки Business, в частности, таких пакетов как Pro, Unlim, Unlim Plus, Ultra L и Ultra XL.

Для пользователей Business Pro будет увеличено количество гигабайтов и минут для звонков по Украине. Другие, в частности, Unlim, Unlim Plus, Ultra L и Ultra XL, также получат дополнительные минуты для звонков по Украине и за границу.

В частности, для первого – Vodafone обеспечит 40 ГБ интернета и 300 минут для телефонных разговоров, а Unlim будет предлагать безлим на интернет и 500 минут для звонков. Пакет Ultra XL будет предоставлять до 2 000 мин по Украине, а также 200 – в роуминге.

Изменится и цена этих услуг. Клиентам придется платить от 270 до 850 гривен. Стоимость увеличится на 45, 60 и 80 гривен для большинства абонентов. В среднем она вырастет на 20% для всех.

Клиенты могут узнать детали обновлений и новые условия на официальном сайте оператора.

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