Налічується близько 17 тисяч осіб, яким надходить пенсія в Україні, вища за встановлену межу.

Пенсія в Україні зменшилась для категорії українців - завдяки впровадженню обмежуючих коефіцієнтів бюджет щомісяця заощаджує 242 мільйони гривень, повідомляє Politeka.net.

Ці обмеження застосовуються до пенсійних виплат, розмір яких перевищує максимально допустимий законодавством рівень.

Йдеться про кошти, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, а саме 23 610 гривень на місяць. Хоча деякі пенсіонери через суд домагаються збільшення своїх виплат, налічується близько 17 тисяч осіб, яким надходить нарахування вище за встановлену межу.

У 2025 році було запроваджено нову норму, яка регулює виплати, що перевищують 10 прожиткових мінімумів:

Частина пенсії від 23 610 до 25 971 грн – коефіцієнт 0,5 .

Частина від 25 971 до 30 693 грн – коефіцієнт 0,4 .

Частина від 30 693 до 40 137 грн – коефіцієнт 0,3.

Завдяки цим змінам вже у березні видатки на великі пенсії скоротилися на 242 мільйони гривень, що дозволяє зекономити 2,9 мільярда гривень на рік.

Змінена пенсія в Україні затронула й інших. Так, ще більше коштів вдалося заощадити завдяки перегляду критеріїв для отримувачів «чорнобильських» доплат. Уряд також змінив умови отримання надбавок, аби запобігти випадкам «пенсійної міграції» – коли люди реєструвалися в забруднених зонах лише заради фінансових нарахувань.

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