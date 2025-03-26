Насчитывается около 17 тысяч человек, которым поступает пенсия в Украине, выше установленного предела.

Пенсия в Украине уменьшилась для категории украинцев – благодаря внедрению ограничивающих коэффициентов бюджет ежемесячно экономит 242 миллиона гривен, сообщает Politeka.net.

Эти ограничения применяются к пенсионным выплатам, размер которых превышает максимально допустимый законодательством уровень.

Речь идет о средствах, превышающих 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, а именно 23 610 гривен в месяц. Хотя некоторые пенсионеры через суд добиваются увеличения своих доходов, насчитывается около 17 тысяч человек, которым поступают начисления в Украине выше установленного предела.

В 2025 году была введена новая норма, регулирующая доходы, превышающие 10 прожиточных минимумов:

Часть выплат от 23 610 до 25 971 грн – коэффициент 0,5 .

Часть от 25 971 до 30 693 грн – коэффициент 0,4 .

Часть от 30693 до 40137 грн - коэффициент 0,3.

Благодаря этим изменениям уже в марте расходы на большие выплаты сократились на 242 миллиона, что позволяет сэкономить 2,9 миллиарда в год.

Измененная пенсия в Украине затронула и других. Так, еще больше удалось сэкономить благодаря пересмотру критериев для получателей «чернобыльских» доплат. Правительство также изменило условия получения надбавок, чтобы предотвратить случаи «пенсионной миграции» – когда люди регистрировались в загрязненных зонах только ради финансовых начислений.

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