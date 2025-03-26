Пенсія в Україні передбачає, що літні люди, які працюють на держслужбі, мають право продовжувати це робити.

Пенсія в Україні не заважає будувати кар'єру після досягнення 65-річного віку, повідомляє Політека.

Як пишуть на порталі medoc, законодавство дозволяє таким громадянам залишатися на своїй посаді ще на рік, з можливістю подальшого продовження без конкурсу.

Передбачається, що коли державному службовцю виповнюється 65 років, його діяльність автоматично припиняється. Однак є можливість і продовжити: для цього керівник має ухвалити відповідне рішення.

Воно може бути поновлено кілька разів, і таким чином громадинин може залишитися на тій самій посаді або перейти на іншу рівнозначну чи нижчу. Важливо, що обмежень на кількість таких рішень немає.

Проте, якщо працівнику виповнюється 70 років, він підлягає обов'язковому звільненню. Якщо керівник не ухвалює рішення про продовження, людина автоматично звільняється.

Окремо варто відзначити, що під час воєнного стану органи державної влади та місцевого самоврядування можуть призначати людей на такі вакансії без конкурсу. Для цього достатньо подати заяву, документи про освіту, досвід роботи та декларацію за минулий рік. Це дозволяє швидше заповнювати вакантні місця та залучати кваліфікованих кадрів.

Отже, пенсія в Україні не забороняє продувжувати будувати свою кар'єру, наголошують експерти.

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