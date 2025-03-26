Пенсия в Украине предполагает, что пожилые люди, работающие на госслужбе, имеют право продолжать это делать.

Пенсия в Украине не мешает строить карьеру по достижении 65-летнего возраста, сообщает Политика.

Как пишут на портале medoc, законодательство разрешает таким гражданам оставаться на своем посту еще на год, с возможностью дальнейшего продления без конкурса.

Предусматривается, что государственному служащему исполняется 65 лет, его деятельность автоматически прекращается. Однако есть возможность и продолжить: для этого руководитель должен принять решение.

Оно может быть восстановлено несколько раз, и таким образом громадин может остаться на той же должности или перейти на другую равнозначную или низшую. Важно, что ограничений на количество подобных решений нет.

Однако, если работнику исполняется 70 лет, он подлежит обязательному увольнению. Если руководитель не принимает решения о продлении, человек автоматически увольняется.

Отдельно следует отметить, что во время военного положения органы государственной власти и местного самоуправления могут назначать людей на такие вакансии без конкурса. Для этого достаточно подать заявление, документы об образовании, опыте работы и декларации за прошлый год. Это позволяет быстрее заполнять вакантные места и привлекать квалифицированные кадры.

Следовательно, пенсия в Украине не запрещает продолжать строить свою карьеру, подчеркивают эксперты.

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